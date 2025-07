O Benfica enviou o diretor desportivo Rui Pedro Braz à Bélgica, para acelerar as negociações com o Union St. Gilloise pela contratação de Franjo Ivanovic.

O Maisfutebol sabe que Braz viajou no domingo e trabalha com a ideia de regressar ainda esta segunda-feira a Lisboa, já com o jogador ao seu lado.

No entanto, para isso acontecer é necessário que sejam resolvidos os detalhes do acordo pelo jovem ponta-de-lança que ainda separam as duas partes.

As conversações entre portugueses e belgas por Ivanovic envolvem uma transferência em definitivo superior aos 20 milhões de euros - contaria ainda com bónus por objetivos e uma percentagem de mais-valia.

«Tem havido interesse de vários clubes durante todo o verão. O interesse do Benfica é muito concreto», referiu Phillipe Bormans, CEO do Union St. Gilloise, ao canal belga Sporza, no fim de semana.

Alvo também de clubes ingleses, o goleador croata avisou na semana passada, quando as negociações avançaram, que gostava mesmo de reforçar o Benfica, num contrato de longa duração.

Aos 21 anos, Franjo Ivanovic tem dupla nacionalidade (também é austríaco) e começou a carreira nos alemães do Augsburgo. Antes de ganhar destaque no futebol belga, onde tem 21 golos em 47 jogos oficiais, passou pelos croatas do HNK Rijeka.