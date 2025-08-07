Franjo Ivanovic teve uma estreia em grande pelo Benfica. Dias após ter aterrado em Portugal, o avançado croata foi titular pelas águias à primeira oportunidade e abençoou a estreia com um dos golos da vitória da equipa de Bruno Lage por 2-0 sobre o Nice.

De acordo com os dados da SofaScore, plataforma parceira do Maisfutebol, o avançado de 23 anos foi a figura do Benfica na partida da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Além do golo inaugural, a passe de Fredrik Aursnes, Ivanovic fez quatro remates (dois na direção da baliza) e ainda esteve próximo de marcar outro golo. Muito interventivo no jogo, o ex-St. Gilloise tocou na bola dez vezes na área adversária e destacou-se também nos duelos, nos quais venceu sete em 11.

O jovem avançado teve a nota mais elevada em campo (8.0), ligeiramente acima de Schjelderup (7.8), Florentino (7.8), Boudaoui, médio do Nice com 7.7, e de Enzo Barrenechea, com 7.6.

Curiosamente, o jogador com nota mais baixa entre todos os que foram a jogo, atuou ao lado de Ivanovic: foi Pavlidis, com 5.3. O grego, que decidiu a Supertaça dias antes, desperdiçou uma grande ocasião de golo quando ainda estava 0-0 e não teve a mais feliz das noites, estando menos envolvido no jogo do que o habitual.