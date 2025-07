Em Portugal desde terça-feira à noite, Franjo Ivanovic ainda aguarda pela apresentação oficial como reforço do Benfica, depois de burocracias já resolvidas entre os clubes terem atrasado o anúncio do futebolista por parte do clube encarnado.

O Maisfutebol sabe que o avançado croata realizou nesta quarta-feira com sucesso os exames médicos e os testes físicos e que também já assinou o contrato válido para as próximas cinco temporadas.

A oficialização do quinto reforço da equipa de Bruno Lage para 2025/26, depois de Dedic, Obrador, Enzo Barrenechea e Richard Ríos, poderá acontecer nesta quinta-feira, antes da Supertaça entre Benfica e Sporting, que tem apito inicial marcado para as 20h45.