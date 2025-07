O treinador do St. Gilloise, Sébastien Pocognoli, comentou publicamente a situação de Franjo Ivanovic, avançado que está a ser negociado pelo Benfica. O jogador croata ficou de fora da ficha de jogo no encontro desta sexta-feira, frente ao Antuerpia, o que o técnico justificou com franqueza.

«Ivanovic ainda não saiu, mas dizer que ele é um jogador cobiçado é mais do que evidente. Tem sido assim desde o início da pré-temporada. Ele tem uma mentalidade fantástica», começou por afirmar Pocognoli.

«Antes da Supertaça, frente ao Club Brugge, perguntei-lhe se estava pronto para jogar e ele disse que sim, com total disponibilidade. Mas esta semana, na quinta-feira, foi ele próprio quem me disse que a cabeça já não estava totalmente aqui. Ele é uma pessoa muito honesta.»

Por isso, ficou de fora da primeira jornada da Liga Belga. Nesta altura ainda não existe um acordo oficial, mas a saída parece cada vez mais próxima: o Benfica até já apresentou uma proposta pelo jovem avançado croata.