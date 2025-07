Franjo Ivanovic está fechado como reforço do Benfica.

A contratação do avançado internacional croata, de 21 anos, foi fechada nesta terça-feira por Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, que, tal como noticiou o Maisfutebol nesta segunda-feira, viajou para a Bélgica para selar a contratação do quinto reforço das águias, depois de Enzo Barrenechea, Rafael Obrador, Richard Ríos e Amar Dedic.

Segundo foi possível confirmar, Ivanovic custa aos cofres das águias uma verba ligeiramente abaixo dos 23 milhões de euros aos quais acrescem bónus por objetivos.

(em atualização)