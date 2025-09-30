O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação de Ivo Casas até 2028.

Através das redes sociais e em comunicado, as águias confirmaram a permanência do internacional português por mais três temporadas, sendo que já representa o voleibol do clube desde 2012/15. Com um total de 470 jogos, Ivo Casas conquistou sete campeonatos, sete Taças de Portugal e oito Supertaças ao serviço do Benfica.

«Sinto que estou em casa, sinto que isto é claramente a minha segunda casa. Muito orgulhoso, contente e feliz, como é óbvio, por continuar a ser alvo de confiança por parte do Clube e de quererem que eu continue. E é um orgulho muito grande continuar a representar esta camisola», afirmou.

Assista às declarações de Ivo Casas:

