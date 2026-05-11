Jaden Umeh, extremo do Benfica, tinha sido chamado pela primeira vez para representar a seleção principal da República da Irlanda, mas foi retirado da convocatória.

Em declarações aos meios de comunicação da Federação irlandesa, o selecionador Heimir Hallgrimsson explicou que a mudança nos convocados se deveu aos compromissos dos juniores do Benfica, que ainda estão na luta por uma vaga na Youth League.

«O Benfica ainda está a lutar para estar na Youth League. O plano era que já tivessem assegurado isso, mas, infelizmente, os resultados [deste fim de semana] não foram favoráveis, por isso, ele ainda tem mais um jogo para disputar. É compreensível. Sabíamos de antemão que esta era uma possibilidade, ainda que fosse improvável. Temos de trabalhar até que possamos trabalhar com ele», disse Heimir Hallgrimsson.

Já consagrado campeão de juniores e com entrada direta, também, devido ao título da equipa principal, o FC Porto assegurou a presença na Youth League na próxima época. Assim sendo, Benfica e Sporting disputam a presença na prova através do segundo lugar na fase de apuramento de campeão de sub-19. Nesta altura, o Benfica é segundo, com 26 pontos, mais dois do que os leões, que ocupam o terceiro lugar. Na última jornada do campeonato de juniores, o Benfica visita o Famalicão e o Sporting recebe o FC Porto.

Jaden Umeh, que também já jogou nos sub-23 e equipa B, leva 14 golos em 21 jogos pelos juniores das águias.

A República da Irlanda defronta Grenada no sábado, num particular fora da janela internacional da FIFA, daí o Benfica ter o direito de não libertar o jogador.