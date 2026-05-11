Jovem do Benfica sai da convocatória da Irlanda devido à Youth League
Selecionador explica que Jaden Umeh não se vai juntar aos compatriotas porque os juniores do Benfica ainda estão na luta por um lugar na prova
Selecionador explica que Jaden Umeh não se vai juntar aos compatriotas porque os juniores do Benfica ainda estão na luta por um lugar na prova
Jaden Umeh, extremo do Benfica, tinha sido chamado pela primeira vez para representar a seleção principal da República da Irlanda, mas foi retirado da convocatória.
Em declarações aos meios de comunicação da Federação irlandesa, o selecionador Heimir Hallgrimsson explicou que a mudança nos convocados se deveu aos compromissos dos juniores do Benfica, que ainda estão na luta por uma vaga na Youth League.
«O Benfica ainda está a lutar para estar na Youth League. O plano era que já tivessem assegurado isso, mas, infelizmente, os resultados [deste fim de semana] não foram favoráveis, por isso, ele ainda tem mais um jogo para disputar. É compreensível. Sabíamos de antemão que esta era uma possibilidade, ainda que fosse improvável. Temos de trabalhar até que possamos trabalhar com ele», disse Heimir Hallgrimsson.
Já consagrado campeão de juniores e com entrada direta, também, devido ao título da equipa principal, o FC Porto assegurou a presença na Youth League na próxima época. Assim sendo, Benfica e Sporting disputam a presença na prova através do segundo lugar na fase de apuramento de campeão de sub-19. Nesta altura, o Benfica é segundo, com 26 pontos, mais dois do que os leões, que ocupam o terceiro lugar. Na última jornada do campeonato de juniores, o Benfica visita o Famalicão e o Sporting recebe o FC Porto.
Jaden Umeh, que também já jogou nos sub-23 e equipa B, leva 14 golos em 21 jogos pelos juniores das águias.
A República da Irlanda defronta Grenada no sábado, num particular fora da janela internacional da FIFA, daí o Benfica ter o direito de não libertar o jogador.