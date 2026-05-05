Jaden Umeh, extremo de 18 anos da formação do Benfica, foi convocado para a seleção principal da Irlanda.

O jovem futebolista, que cumpre a segunda temporada no Seixal, faz parte de uma lista de 21 jogadores escolhidos pelo selecionador Heimir Hallgrímsson para um estágio em Espanha e um particular com a seleção de Granada agendado para 16 de maio.

Jaden Umeh foi um dos sete jogadores achamados pela primeira vez à seleção principal irlandesa.

Recrutado em 2024 ao Cork City, cidade do sul da Irlanda, Umeh, destro que atua preferencialmente a partir do corredor esquerdo, tem evoluído nesta temporada entre os sub-19 e a Liga Revelação, somando 12 golos ao serviço da equipa de juniores, que ajudou, com três golos e três assistências, a chegar às meias-finais da UEFA Youth League.

Adversária de Portugal na fase de grupos de apuramento para o Mundial 2026, a Irlanda terminou esse grupo no segundo lugar (atrás da equipa das quinas), mas falhou a ida à competição após ter sido derrotada no play-off pela Chéquia no desempate por penáltis.