Promessa da formação do Benfica nos convocados da seleção da Irlanda
Jaden Umeh tem 18 anos e chegou aos encarnados em 2024
Jaden Umeh tem 18 anos e chegou aos encarnados em 2024
Jaden Umeh, extremo de 18 anos da formação do Benfica, foi convocado para a seleção principal da Irlanda.
O jovem futebolista, que cumpre a segunda temporada no Seixal, faz parte de uma lista de 21 jogadores escolhidos pelo selecionador Heimir Hallgrímsson para um estágio em Espanha e um particular com a seleção de Granada agendado para 16 de maio.
Jaden Umeh foi um dos sete jogadores achamados pela primeira vez à seleção principal irlandesa.
Recrutado em 2024 ao Cork City, cidade do sul da Irlanda, Umeh, destro que atua preferencialmente a partir do corredor esquerdo, tem evoluído nesta temporada entre os sub-19 e a Liga Revelação, somando 12 golos ao serviço da equipa de juniores, que ajudou, com três golos e três assistências, a chegar às meias-finais da UEFA Youth League.
Adversária de Portugal na fase de grupos de apuramento para o Mundial 2026, a Irlanda terminou esse grupo no segundo lugar (atrás da equipa das quinas), mas falhou a ida à competição após ter sido derrotada no play-off pela Chéquia no desempate por penáltis.
Squad Announced 🇮🇪🙌— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) May 5, 2026
Heimir Hallgrímsson has picked a 21-man squad for our training camp in Spain & international friendly meeting with Grenada in Murcia 🤝
7 first time call-ups with 9 included who have come through the @LeagueofIreland system 👏
Sat 16th May | 🇮🇪 v 🇬🇩 pic.twitter.com/6ptAlGkdmS