Promessa do Benfica confirma: «O clube está à procura de treinador»
Jaden Umeh estreia-se pela seleção da República da Irlanda e fala do futuro nas águias, que ficará definido aquando da chegada do novo técnico
Jaden Umeh, avançado do Benfica, estreou-se na última noite pela seleção principal da República da Irlanda, na vitória sobre o Qatar (1-0), num encontro particular. O extremo de 18 anos foi lançado para o último quarto de hora de jogo e entusiasmou as bancadas em Dublin com vários dribles.
«Não tenho palavras. Estou muito agradecido, foi uma grande experiência e é muito especial para mim e para a minha família», assumiu Umeh, após a partida, ao «Off The Ball».
Questionado sobre o que os adeptos podem esperar dele na próxima época, Umeh admitiu que o futuro no Benfica só ficará definido quando as águias apresentarem o novo treinador e ficar a conhecer os planos do técnico. José Mourinho, com quem o jovem chegou a trabalhar nos treinos da equipa principal, ainda é treinador do Benfica, mas está muito perto do regresso ao Real Madrid.
«Tenho de ver isso. O Benfica está à procura de um novo treinador. Uma vez escolhido, tenho de ver quais são os próximos passos para mim. Neste momento não sei.»
Jaden Umeh está há duas temporadas no Benfica. O jovem extremo marcou 14 golos em 22 jogos pelos juniores dos encarnados em 2025/26 e alinhou ainda pelos sub-23 e na equipa B.