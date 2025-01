O Benfica confirmou que Jaime Antunes apresentou a renúncia ao cargo de vice-presidente do clube, confirmando-se a notícia avançada em primeira mão pela CNN Portugal.

«Pessoalmente, esta tarde, informou igualmente o Presidente da Direção, Rui Costa, invocando razões de ordem pessoal», informou ainda o clube encarnado em comunicado.

«O Sport Lisboa e Benfica agradece ao vice-presidente Jaime Antunes todo o enorme contributo para o Clube ao longo destes anos, com particular relevância no processo de revisão dos Estatutos, o qual se encontra concluído no que à responsabilidade da Direção diz respeito, estando agora na MAG para votação final global, bem como nas diferentes iniciativas encetadas na área das infraestruturas, como o projeto de alargamento do Estádio da Luz para os 70 mil lugares», lê-se ainda.

Na mesma nota, o Benfica informa que José Francisco Gandarez assume com efeitos imediatos a condição de vice-presidente efetivo.

Jaime Antunes deixa também o cargo de vogal do Conselho de Administração da Benfica SAD.