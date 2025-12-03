Morreu Jan Biermann, o «miúdo dinamarquês» apaixonado pelo Benfica
Tinha 77 anos e deixou um último desejo: ser sepultado com a camisola encarnada
Faleceu esta quarta-feira Jan Biermann, o «miúdo dinamarquês», como ficou conhecido pela paixão pelo Benfica que nasceu nos anos 60. Tinha 77 anos e deixou um último desejo: ser sepultado com a camisola dos encarnados.
A vida de Jan cruzou-se com o Benfica nos «quartos» da antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus - agora Liga dos Campeões - de 1960/61. Na altura, com 12 anos, o «miúdo dinamarquês» simpatizou com a comitiva benfiquista.
Estabeleceu uma forte ligação ao clube e tornou-se sócio desde então. Em 2016 entregou todo o «espólio» que possuía ao Benfica, entre os quais se destaca a camisola utilizada por Eusébio num jogo disputado em Copenhaga em 1969.
«O seu testemunho é um raro exemplo de amor ao clube e reflete a odisseia que tornou o Benfica naquele período um fenómeno global», escreveu o Benfica em comunicado.
Jan Helgsberg Biermann deixou expresso à família um último desejo: ser sepultado com a camisola das águias.