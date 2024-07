Jan Niklas-Beste falou à Sport TV depois da vitória do Benfica sobre o Almería (3-1), neste domingo, em jogo de pré-época disputado na Suíça. O reforço dos encarnados entrou na segunda parte e falou sobre as primeiras impressões do clube.

«Estou muito feliz por estar aqui neste grande clube. Treinei uma semana e joguei, estou muito feliz. Tem sido muito especial. É um novo país e uma nova língua, mas todo o clube é muito simpático, ajudam na adaptação. Falamos em inglês», explicou Beste.

O alemão assegurou sentir-se confortável na posição de lateral-esquerdo. «Sinto-me bem, falei com Schmidt antes de vir para o clube. Conheço a posição, claro, para mim não é um problema. Espero continuar saudável», disse.

«Lutamos por títulos. Temos de lutar na pré-época. Na minha primeira semana, os adeptos foram inacreditáveis. Na Alemanha não é assim. Estou muito contente. Mesmo na França e na Suíça, há adeptos em todo o lado», finalizou o ex-jogador do Heidenheim.