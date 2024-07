O Benfica encontrou solução para o lado esquerdo da defesa com a contratação de Jan-Niklas Beste, que foi oficializado como reforço dos encarnados, até 2029, na noite de quinta-feira.

O alemão, de 25 anos, fez formação no Borussia Dortmund enquanto lateral-esquerdo, mas destacou-se no Heidenheim, nas duas últimas épocas, em zonas um pouco mais subidas no terreno - chegou até a jogar no lado direito. É, portanto, um jogador que se destaca pelas capacidades ofensivas: na última época somou 21 contribuições para golo (oito golos e 13 assistências) e, na anterior, tinha registado 25 (12 golos e 13 assistências). Os principais argumentos de Beste são o cruzamento, remate de fora da área e bolas paradas.

À boleia dos dados do SofaScore, o Maisfutebol ajuda a elucidar como joga o novo reforço do Benfica.

Beste foi um dos protagonistas da subida à Bundesliga há duas épocas e, na temporada transata, também se revelou como um esteio da equipa que garantiu o oitavo lugar no campeonato alemão, conseguindo apurar-se para o play-off da Liga Conferência.

Comecemos pelo capítulo ofensivo. Beste rematou, em média, 1.56 vezes por jogo, tendo entrado no último terço do adversário em 2.72 ocasiões. Também tem uma média assinalável de passes-chave (2.59) em cada partida e destaca-se pelo sucesso nos cruzamentos (2.97 por jogo), um pouco à semelhança de Grimaldo, salvo as devidas comparações.

Três dos golos que apontou na temporada passada surgiram através de remates de dentro da área, enquanto os restantes cinco foram com recurso a pontapés de longa distância. Importa, ainda, destacar que Jan-Niklas Beste teve uma percentagem de eficácia de golos de livre de 20%. Pode, por isso, ser uma mais-valia neste capítulo.

No que toca a aspetos defensivos, é um jogador forte nos duelos, tendo conquistado mais de metade daqueles que disputou na última época (5.38 por jogo, uma percentagem de sucesso de 53.6%). Em média, somou mais de dois desarmes em cada partida e teve um registo superior a quatro bolas recuperadas por jogo.

Posto isto, Beste chega à Luz com provas dadas e pode ser um acréscimo em vários aspetos do jogo, como bolas paradas e cruzamentos para a área. Resta perceber como se adapta e se, de facto, Roger Schmidt vai utilizar o compatriota como lateral-esquerdo e apostar na sua capacidade física para fazer todo o corredor – algo atestado pelo «mapa de calor» da última época – ou apostar em Beste como extremo. Este último cenário parece mais improvável.

Veja, também, como joga o novo reforço do Benfica: