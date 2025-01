Contratado pelo Benfica no verão, Jan-Niklas Beste tem sido apontado a um regresso à Alemanha já neste mês. O Borussia Monchengladbach surge como o principal interessado no ala esquerdino e o diretor-desportivo do clube assume apreço pelo jogador, embora garanta que não existem contactos com os encarnados.

«É um jogador interessante», começou por dizer Roland Virkus ao jornal Bild.

«Falei com Lisboa ao telefone. Mas isso foi há algum tempo, foi quando o Julian Weigl foi contratado. Neste momento, não há contactos com o clube», afirmou ainda.

Beste leva 22 jogos (dois golos e duas assistências) pelo Benfica, mas ainda não conquistou um lugar no onze. Contratado por oito milhões ao Heidenheim, o jogador de 26 anos tem vínculo na Luz até 2029.