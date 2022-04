O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, reconheceu esta sexta-feira que o tempo útil de jogo, associado às perdas de tempo, bem como as simulações dos futebolistas, são assuntos relacionados com a cultura e a mentalidade em Portugal e que é algo que deve ser mudado e trabalhado a partir dos escalões de formação.

Veríssimo respondia a uma questão sobre as publicações do defesa belga Jan Vertonghen, nas redes sociais, na quinta-feira, quando o atleta do Benfica assistia ao FC Porto-Sporting da Taça de Portugal, durante a primeira parte.

«O futebol, FIFA, realmente precisa de mudar para um tempo de jogo efetivo o mais rápido possível! As equipas tiram partido para mergulhar e chorar constantemente, tirando toda a alegria aos adeptos, que querem assistir a um bom jogo de futebol e não a uma peça de teatro», escreveu Vertonghen, no Twitter.

Veríssimo diz que não viu os tweets, mas concordou com as preocupações do seu jogador.

«Relativamente aos tweets do Jan, não vi. Relativamente ao tempo útil de jogo, é algo que tem de preocupar-nos a todos, enquanto agentes do futebol, nomeadamente treinadores e jogadores. Acho que é uma questão cultural, de nós conseguirmos mudar a nossa cultura e mentalidade e isso não acontece de um momento para o outro», começou por dizer Veríssimo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão.

«Relativamente às perdas de tempo, acho que há uma forma de o árbitro controlar isso: em vez de, no tempo final adicional, dar dois, três ou quatro minutos, serem sete, oito, nove ou dez, o tempo que se entender que se jogou a menos. Relativamente às questões das simulações, neste momento temos o VAR, podemos utilizar e sempre que seja motivo de ser passível de ter punição é o que se deve fazer. Agora, acima de tudo, é uma questão cultural e de mentalidades e é por aí que tem de começar-se a trabalhar, se calhar desde os escalões de formação e por aí acima», rematou.

O Benfica-Famalicão joga-se a partir das 18 horas de sábado e tem arbitragem de António Nobre.