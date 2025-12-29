Jan Vertonghen, ex-futebolista que representou o Benfica entre a temporada 2020/21 e o início da época 2022/23, utilizou as redes sociais para fazer uma apreciação à qualidade da arbitragem em Portugal.

«Os árbitros em Portugal não são suficientemente bons para nível profissional, facto!», escreveu o futebolista que mais vezes vestiu a camisola da seleção da Bélgica.

A reação de Vertonghen na plataforma X (antigo Twitter) surgiu um dia depois do empate do Benfica em Braga (2-2), jogo no qual as águias tiveram um golo anulado a Dahl por falta anterior de Ricard Ríos - que os encarnados consideraram não existir - e os dois clubes queixaram-se do trabalho da equipa de arbitragem.