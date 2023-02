Jan Vertonghen ainda não sabe se vai conseguir ver o Club Brugge-Benfica desta quarta-feira, para a Liga dos Campeões, mas não tem dúvidas sobre quem é o favorito.

«Vamos para a Bulgária temos um jogo da Liga Conferência, se puder vou ver o jogo», disse o belga, antigo jogador dos encarnados, à CNN Portugal.

«Conheço ainda muita gente no Benfica e falo com eles. Também conheço algum pessoal do Brugge, mas provavelmente vou torcer um pouco mais pelo Benfica», confessou.

A equipa belga ocupa o quarto lugar no campeonato, a 20 pontos do líder Genk e que soma uma vitória nos últimos em 15 jogos, em todas as provas, incluindo…particulares.

Ainda assim, Vertonghen deixa um aviso.

«Nos últimos dois meses não têm estado muito bem na Liga, mas têm jogadores com muita qualidade. Na minha opinião, são o plantel com mais qualidade na Bélgica. Na Europa têm estado muito bem, muito consistentes na defesa, têm um guarda-redes muito bom», analisou.

«É uma equipa completa para o nível belga, mas o Benfica é melhor», considerou o belga, central do Anderlecht e que lança o favoritismo para o lado português: «Na minha opinião, há 80-20 por cento a favor do Benfica.»