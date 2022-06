Jan Vertonghen cumpre 15 anos desde a estreia pela seleção da Bélgica, mas não pensa em terminar a carreira tão cedo.

«Ainda me sinto bem», disse o central do Benfica, de 35 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os Países Baixos, desta sexta-feira.

«Sinto-me melhor do que na minha última época na Premier League. Redescobri-me em Portugal. Faço tudo o que posso para manter o meu corpo bem durante o maior tempo possível», prosseguiu.

Vertonghen chegou há duas temporadas à Luz e garante que quer cumprir o vínculo com os encarnados até ao final, apesar de já ter recebido abordagens do seu país.

«Estou muito bem lá e ainda tenho mais um ano de contrato com o Benfica. Vamos ver o que acontece depois disso. Nos últimos anos, tive propostas da Bélgica, mas regressar ainda não era uma opção. Vou completar os meus três anos no Benfica e depois veremos no que dá», concluiu.

Apesar dos 35 anos, Vertonghen tem sido um jogador regular no Benfica e soma 88 jogos pelas águias em apenas duas épocas.