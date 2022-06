Javi García anunciou o final da carreira de futebolista aos 35 anos através de uma carta aberta publicada no Instagram.

O agora ex-futebolista, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, prepara-se para integrar a equipa técnica do Benfica, onde já tinha estado entre 2009 e 2012.

Em 18 temporadas como profissional, Javi García vestiu as camisolas de Real Madrid (onde foi formado), Osasuna, Benfica, Manchester City, Zenit, Betis e Boavista, onde esteve nas duas últimas épocas. Foi ainda internacional AA por Espanha em duas ocasiões.

«Dezoito temporadas e 514 jogos depois, chegou a hora de me despedir de ti e dos teus terrenos de jogo. Foi uma viagem muito bonita e sobretudo longa, desde que dei os primeiros passo na escola de futebol do meu pai em Murcia. Foi uma carreira que nunca teria imaginado e cheia de momentos bons, dos quais desfrutei muito, e de outros não tão bons, que me permitiram aprender e crescer a todos os níveis para poder superá-los», escreveu o antigo médio.

Javi García deixou ainda um agradecimento a todos os treinadores e jogadores com quem se cruzou e aos clubes (já mencionados) pelos quais passou. «Obrigado a todos eles por terem tornado realidade o sonho de um menino de Murcia.»