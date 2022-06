Javi García está a preparar o regresso ao Benfica, mas agora com novo papel: o de treinador.

O antigo jogador encarnado está decidido a aceitar o convite das «águias» para ser adjunto do alemão Roger Schmidt.

Javi García já estabeleceu um acordo com a SAD encarnada, mas falta agora tratar da desvinculação enquanto jogador do Boavista, clube com o qual tinha mais um ano de contrato.

Atualmente com 35 anos, Javi García jogou no Benfica entre 2009 e 2012, somando 132 jogos e 14 golos.

Chegou à Luz proveniente do Real Madrid, clube que o chegou a emprestar ao Osasuna, e posteriormente foi vendido pelo Benfica ao Manchester City. Ainda passou pelo Zenit e pelo Betis antes de assinar pelo Boavista.

De recordar que Roger Schmidt trouxe três adjuntos para o Benfica, e agora espera por Javi García para reforçar essa estrutura.