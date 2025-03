Javi García recordou o fim da carreira e assumiu que prolongou o percurso como futebolista, apesar de já não ter a mesma «vontade de competir».

«As últimas épocas como jogador foram complicadas, levava muitos problemas para casa e quase nunca ficava contente com as minhas exibições, mas queria vir para Portugal. Apareceu a oportunidade do Boavista [em 2020] e decidimos que continuava. Nunca voltava a ver os meus jogos, porque, para mim, quase nunca jogava bem. O futebol não é só domingo, os jogos, são todos os dias a competir com os teus colegas e contigo. Ia para casa e não conseguia muitas vezes desligar», reconheceu o antigo jogador do Benfica e dos axadrezados, em entrevista ao Canal 11.

O espanhol também assumiu que «foi uma surpresa» ter sido adjunto do Benfica, mas também «um prazer» trabalhar na equipa técnica de Roger Schmidt.

«Uma experiência nova, ser treinador é uma história diferente de jogador. É muito complicado. Como jogador só cuidas de ti, como treinador tens de pensar em trinta pessoas. É complicado, mas adorei a experiência e vou tentar ser treinador», revelou Javi García, que tinha «a responsabilidade de treinar as bolas paradas.

«A última época no Benfica foi muito exigente, estava a tirar o curso de treinador em Espanha, foi um bocadinho uma loucura, nas folgas ia para Madrid. Decidi seguir meu caminho.»

O antigo médio dos encarnados destacou ainda o papel que Ángel Di María e Nico Otamendi têm no atual plantel.

«Tenho uma relação muito boa com o Ángel, já a tínhamos de quando éramos colegas. Ver um jogador que ganhou tudo e a fome que ele tem em cada jogo e treino, é algo incrível. Não sei até quando vai jogar, mas tem essa fome todos os dias por competir. Para mim, jogava sempre no Benfica. Ter um jogador como ele é para jogar, está a fazer golos e assistências. Depois, há o treinador, que tem de saber gerir e como colocar alguns jogadores para não sofrer em alguns aspetos do jogo. Mas, para mim, Di María tem de jogar sempre», vincou.

«Otamendi é a mesma mentalidade. Ter jogadores como eles é espetacular. [...] É muito importante ter jogadores assim no balneário. Depois, há o segredo do treinador, para não ficarem chateados, tentar entrar na cabeça desses jogadores e tentar que o discurso seja para que não fiquem chateados [quando não jogam]», completou.

Javi García escolheu Jorge Jesus como o treinador que mais o marcou. «Conseguiu tirar o melhor de mim e de muitos companheiros. Naquela altura estava muito à frente dos outros, taticamente. Ia ao detalhe com cada jogador e tudo o que ele dizia que ia acontecer, acontecia no jogo, era incrível. Lembro-me de falar com Aimar e Saviola: "Como é possível que ele veja isso?". Era tão perfeito e quando mostrava na televisão víamos isso. Na formação do Real Madrid sempre joguei a 8 e quando cheguei, o Jesus tinha claro que tinha de ser o 6. Foi muito positivo, mas também me tirou um bocadinho da parte ofensiva que tinha. Quando saí do Benfica [para o Manchester City] senti um pouco falta disso.»

O antigo internacional espanhol reconheceu que o convite da Premier League, em 2012, permitiu pisar palcos onde viu jogadores que o inspiraram, embora, «a nível de clube e infraestruturas, o Benfica estivesse à frente» dos «citizens», cujo projeto milionário ainda estava a começar.

Já em 2014/15, Javi García mudou-se para o Zenit, onde foi treinado por André Villas-Boas, atual presidente do FC Porto.

«Quando o Zenit me chamou, falei com o Villas-Boas e também ajudou muito estarem lá o Garay e o Witsel, que me falaram muito bem do clube e da cidade. Coincidi com o Villas-Boas, que já tinha defrontado no FC Porto, esse FC Porto era complicado, ganharam a Liga Europa... Gostei de trabalhar com ele, como pessoa é extraordinário e não tenho nada de mal para dizer. É muito honesto, seja para o bem ou para o mal, e isso foi algo que aprendi com ele. Quando tinha de dizer algo, não pensava duas vezes. O Zenit foi uma boa experiência, fomos campeões e tínhamos uma equipa espetacular», recordou.