Javi García confessou que João Neves foi um dos jogadores que o surpreendeu na experiência enquanto adjunto do Benfica e projetou uma carreira de grande sucesso ao médio do Paris Saint-Germain.

«Quando o João Neves começou a ir aos treinos, ficámos apaixonados por ele como jogava, pela dedicação, pelo empenho em cada treino e, como miúdo, é uma coisa espetacular. Está a fazer uma grande época. É o tipo de jogador que não importa a equipa onde joga, os adeptos vão adorar. Quando deixam o estádio, todos falam dele. Em Paris é igual. Vai ter uma carreira espetacular», disse o antigo internacional espanhol, ao Canal 11.

O ex-adjunto das águias também defendeu António Silva, que atravessa um mau momento. «É futebol. Para mim, o António é um central de topo. Vai ser, seguramente, o central da Seleção nas próximas épocas. O futebol tem momentos bons e momentos maus. Contra o Barcelona, até fez um bom jogo, é uma pena que aquele passe tenha caído nos pés do Raphinha, que do nada fez aquele golo. O António tem algo de especial, tem uma mentalidade muito forte para estar em qualquer balneário. Eu, quando era jogador, podia não a ter e, quando vejo jogadores com esta mentalidade e personalidade, que não se importam de quem está a falar deles... Vai dar a volta e fazer um grande jogo amanhã.»

Javi García foi colega de balneário de Amorim e admitiu que não via o antigo companheiro como treinador. Já como jogador, comparou-o a... Aursnes.

«O Ruben era o Fredrik [Aursnes]. Taticamente, conseguia jogar em qualquer posição e fazia-o bem. O Ruben é o mais parecido ao Fredrik. Era muito evoluído taticamente, não importava a posição. Não sabia [que ia dar treinador]. Fiquei surpreendido, tinha a imagem do típico brincalhão no balneário, sempre na brincadeira. Quando vi que começou como treinador, fiquei surpreendido. É uma pessoa espetacular e temos uma relação muito boa. Continua igual», rematou.