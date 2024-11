Javier Saviola regressou ao Estádio da Luz para assistir à vitória sobre o Rio Ave (5-0) e recordou as três temporadas que viveu no Benfica, entre 2009 e 2012.

«Mais feliz não podia estar. Foi um dos maiores clubes onde estive. Estou em minha casa e com o carinho dos adeptos. Foi o clube que mais me surpreendeu em relação às pessoas, aos adeptos», começou por dizer o antigo avançado argentino, em declarações aos meios de comunicação dos encarnados.

Saviola lembrou ainda os plantéis que integrou nas águias. «David Luiz era o mais louco de todos. Tínhamos muito carinho por ele, porque é um tipo de jogador importante para as equipas. Quando a cosia está mal, são eles quem tenta buscar uma forma de levantar a equipa.»

«Era uma “equipaça”. Recordo-a com muito carinho e felicidade. Primeiro, porque pude voltar a jogar com Aimar. Com Pablito, sempre foi algo muito especial. E todos os jogadores que tínhamos... Cardozo, Javi García, David Luiz, Luisão, Fábio Coentrão. Era uma super-equipa! Aimar? São aqueles jogadores que aparecem uma ou duas vezes na vida, e às vezes nem aparecem. Desde o River, sabíamos que nos iríamos reencontrar. E o Benfica foi o melhor sítio para isso.»

Saviola fez 121 jogos pelo Benfica. Marcou 39 golos, deu 27 assistências e conquistou um campeonato, além de três Taças da Liga.