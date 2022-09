Se recordar é viver, o antigo futebolista Javier Saviola fê-lo esta quinta-feira e a propósito da sua passagem pelo Benfica, clube que representou durante três temporadas.

O ex-avançado argentino, agora com 40 anos, publicou uma fotografia ao lado do compatriota e também ex-Benfica Pablo Aimar, deixando uma frase de saudade, com as cores do emblema encarnado.

«A olhar para trás. Que bons tempos de futebol e amigos no Benfica», escreveu Saviola, via Instagram.

Saviola, que jogou no Benfica entre 2009 e 2012, voltou esta temporada ao Barcelona, clube no qual está como adjunto da equipa sub-19.