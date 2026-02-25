Javier Saviola, argentino que representou o Benfica, comentou o polémico caso entre Prestianni a Vinicius Junior. O avançado, que também representou o Real Madrid, analisou os jogos recentes entre a equipas e apostou na passagem do... Real Madrid.

Do que toca ao alegado ato de racista do extremo benfiquista, Saviola lamentou que o acontecimento esteja a marcar a atualidade do futebol. Acredita, também, que todo esse cenário «manchou» o triunfo do Real Madrid.

«Não se fala de outra coisa. Infelizmente, isso afeta o futebol, porque os jovens assistem. A FIFA e a UEFA estão muito envolvidas na erradicação do racismo, um trabalho enorme foi feito e esse episódio manchou a vitória do Real Madrid e uma partida emocionante», começou por referir, numa entrevista ao Diário Ás.

No entanto, o antigo jogador de agora 44 anos não tem dúvidas: «É a palavra de um contra a do outro e é difícil analisar isso de fora, mas se é verdade que houve um ato de racismo, é preciso ter mão pesada», afirmou.

Referente ao jogo ainda para a última jornada da fase de Liga, Saviola falou de um Benfica «sem medo». Relativamente ao jogo da primeira mão do play-off, o argentino afirma que o Real Madrid aprendeu a lição.

«No primeiro, o Benfica perdeu o medo, enfrentou o adversário, pressionou e criou muitas oportunidades num grande jogo. No segundo, parecia que o primeiro não tinha existido, porque foi totalmente diferente. O Madrid recuperou a iniciativa e o Benfica não conseguiu entrar no jogo», atirou.

Saviola representou o Real Madrid entre 2007 e 2009. Trocou os merengues precisamente pelo Benfica, clube que representou durante três épocas. Fez 39 golos e 27 assistências em 121 jogos pelos encarnados.

Conhecendo as duas realidades dos clubes, o argentino acredita que o Benfica percebeu o que tem de fazer para vencer o Real Madrid. Ainda assim, Saviola aposta na passagem dos espanhóis.

«O Real Madrid aprendeu a lição do primeiro jogo e o Benfica percebeu que a forma de os enfrentar é como fez na altura. Vendo os jogos anteriores, acho que haverá muitos golos, por isso diria um 2-2 no Bernabéu. O Real Madrid passa», concluiu.