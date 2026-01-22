O Benfica está a ponderar avançar com uma proposta entre 15 e 18 milhões de euros por Jeff Ekhator, ponta de lança italiano do Génova, segundo apuraram o Maisfutebol e a CNN Portugal.

O nome de Ekhator passou a ganhar mais peso nos encarnados depois do insucesso nas conversações pelo também italiano Lorenzo Lucca, que pertence à Udinese e está emprestado ao Nápoles.

O jovem goleador italiano também é alvo neste momento dos ingleses do Crystal Palace. O interesse de um clube português foi revelado inicialmente pelo jornalista inglês Ben Jacobs e o nosso jornal e a CNN Portugal confirmaram que se trata do Benfica.

Formado no próprio Génova, Jeff Ekhator, de 19 anos, tem 19 jogos e três golos na atual temporada. Contabiliza diversas passagens pelas seleções inferiores da Itália (sub-17, sub-19 e sub-21).