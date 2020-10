Jorge Jesus gosta de falar de Darwin. O treinador foi um dos responsáveis pela contratação do avançado uruguaio e não esconde o orgulho por se estar a comprovar que foi uma aposta que já está ganha.

«O Darwin é um menino, tem 21 anos, ainda é um pouco ingénuo. Para ele tudo é novo. Até por esta conferência de imprensa já estava a ficar nervoso. Tem capacidades muito fortes, atléticas e também técnicas. Táticas não tem tanto, mas é um jogador que está em crescimento e tem muito para crescer, como é óbvio», começou por responder Jorge Jesus, que não escondeu um sentimento de orgulho ao ouvir o avançado, sentado ao seu lado, a falar do rendimento que tem apresentado.

«É natural que quem acreditou neste atleta, como aconteceu com toda a estrutura do futebol do Benfica, sendo um jogador pouco ou nada conhecido, que estava num campeonato da II Liga em Espanha, esteja agora orgulhoso. Temos de dar valor à decisão de conseguir sacar este jogador aos nossos concorrentes.»