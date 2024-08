A internacional portuguesa Jéssica Silva é a grande ausente das convocadas do Benfica para o Troféu do Algarve. A convocatória foi anunciada na tarde desta quinta-feira pelo clube.

Jéssica Silva não consta da lista de 23 convocadas da treinadora Filipa Patão, assim como Lena Pauels e Andrea Falcón, estas devido a lesões.

A atacante de 29 anos integrou os trabalhos de pré-época, depois de ter representado a seleção nos jogos de qualificação para o Europeu 2025/jogos da Liga das Nações, a meio de julho, contra Bósnia e Malta.

Na segunda metade da época passada, em março, Jéssica Silva falhou o jantar dos prémios Cosme Damião, numa altura em que estaria em causa um desentendimento com a treinadora Filipa Patão. Em abril, ao serviço da seleção, Jéssica Silva respondeu sobre o seu momento no Benfica com «opções técnicas». Por essa altura, Filipa Patão disse também não querer «alimentar polémicas».

Como já foi noticia na imprensa desportiva nacional, Jéssica Silva poderá estar de saída do Benfica. De recordar que, já neste mercado, a equipa feminina viu sair uma das suas maiores figuras, Kika Nazareth, para o Barcelona.

O Benfica defronta Sevilha (6.ª feira, 20h00) e Sporting (sábado, 20h00) no Troféu do Algarve, torneio triangular que arranca já esta noite, com o Sporting-Sevilha (20h00).