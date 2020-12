Jorge Jesus, treinador do Benfica, assumiu nesta segunda-feira que a equipa não está a jogar com a qualidade que ele pretende.

«O Benfica teve nota artística no início, por isso estivemos invictos durante sete jornadas. Temos argumentos e capacidade para fazer um futebol de mais qualidade. Mas em Portugal está mais difícil porque as equipas preocupam-se mais em estar fechadas. Temos de nos adaptar e estar preparados para isso e ter argumentos para a ideia de jogo dos adversários», disse, na antevisão ao jogo com o Portimonense.

Jesus assumiu que a equipa tem de jogar melhor do que aquilo que fez nas últimas jornadas, ainda que sublinhe que o mais importante é recuperar o primeiro lugar.

«Neste momento, estamos à procura do primeiro lugar. Mas temos a consciência que queremos jogar melhor do que temos vindo a jogar nas últimas jornadas. Mas temos muito tempo para voltar ao futebol que acredito que podemos vir a praticar», continuou.

Sem se querer desculpar com a ausência de público nos estádios, Jesus disse ainda que é quando os adeptos podem estar perto da equipa que é mais importante mostrar uma qualidade de jogo maior.

«Nuns jogos vamos ter mais nota artística, noutros nem tanto. Agora não é muito importante ter nota artística porque não há adeptos e eles é que merecem o espetáculo. Não é por causa disso que não acontece, mas é mais importante quando tens um estádio com 60 mil adeptos. Mas nós estamos a trabalhar para isso e o Benfica é segundo classificado», reforçou.

Nesse sentido, Jesus diz ser óbvio que a equipa já esteve melhor, porque já esteve em primeiro.

«Se fizermos um balanço das dez jornadas, já estivemos melhor porque estávamos em primeiro. Sabemos o que queremos. Todos sabemos as nossas responsabilidades e agora o mais importante é tentar ficar mais colado ao primeiro classificado porque é para lá que queremos ir», finalizou.