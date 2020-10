«O objetivo era a vitória para nos colocar na liderança. A importância da liderança é que vencemos os três jogos, é para isso que trabalhamos.

Quero dar os parabéns ao Farense, que nos dificultou o jogo. Ao intervalo, apesar de estarmos a ganhar 1-0, tivemos dificuldade em segurar alguns jogadores do Farense. Na segunda, depois de sofrermos, tivemos um desequilíbrio tático e emocional, mas as substituições mexeram com o jogo e começámos a jogar mais perto do que temos feito.

Chegámos ao 3-1, não vou dizer que foi com qualidade, mas com eficácia e depois sofremos devido a um erro que deu para perceber que o Otamendi está bem em termos físicos, mas não está ainda preparado para a exigência que impomos. Ainda não tem o andamento dos outros jogadores e que este jogo teve. Foi um jogo muito competitivo.

«Estamos habituados a jogar em cima do adversário e hoje não o fizemos por culpa do Farense, que foi atrevido. Não estivemos tão fortes como nos últimos dois jogos.»

[o que acha que causou o desequilíbrio emocional?]

«No Benfica tens de jogar sempre para ganhar e hoje entrámos um pouco ansiosos. Isso permite conhecer um pouco mais os jogadores e perceber que sendo um jogo que nos podia lançar para o primeiro lugar, eles entraram nervosos. Também por mérito da forma como o Farense jogou.»