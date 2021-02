Jorge Jesus fez ao princípio da tarde deste domingo a antevisão ao jogo do Benfica frente ao Rio Ave, numa conferência que contou apenas com elementos dos órgãos do clube.

O treinador das águias assumiu que a equipa passa uma fase complicada, mas sublinhou que essas são as alturas em que surgem os melhores jogadores e treinadores.

«Nos momentos difíceis é que se fazem os grandes jogadores e treinadores. Estamos num momento difícil, mas estamos preparados para ultrapassar esta crise de alguns resultados. As indicações que a equipa me deu foram as de uma equipa alegre e que mostra vontade de mudar o último resultado, que foi uma derrota».

Sobre o que resta do campeonato, o treinador das águias diz o objetivo tem de passar por olhar lugar a lugar, jogo a jogo.

«O Benfica tem duas competições em que tem muito para ganhar. Falta-nos um jogo para podermos estar na final da Taça. E no campeonato, vai ser jogo a jogo. O objetivo é passar o rival que está à nossa frente. Estamos em quarto, por isso temos de passar o terceiro, depois o segundo, e quando lá chegarmos, avaliar se temos capacidade para chegar ao primeiro», defende.