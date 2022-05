«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«Vou dizer uma frase que o Guardiola disse há uns anos: “quem quiser saber o que é defender bem, que olhe para a equipa do Benfica”. Quem era o treinador do Benfica? Eu».

Em entrevista a uma televisão brasileira, Jorge Jesus fez a declaração que abre este texto e que rapidamente se tornou polémica.

E a polémica vem da data em que Guardiola proferiu a referida frase.

E há dois momentos em que surgem os elogios do técnico catalão à organização defensiva das águias.

No dia 4 de abril de 2016, na antevisão à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre os encarnados e o Bayern Munique, então treinado por Guardiola, o catalão fez a primeira referência.

«Fiquei impressionado com a forma do Benfica. Eles têm, provavelmente, a melhor defesa a quatro da Europa, por isso teremos um jogo interessante. Não são uma equipa defensiva, contudo, defendem muito alto no campo», declarou, falando sobre a equipa orientada por... Rui Vitória.

O Bayern Munique passou essa eliminatória depois de vencer na Alemanha (1-0) e empatar na Luz (2-2), mas mais tarde Guardiola voltou a mostrar-se rendido à capacidade defensiva das águias… em livro.

No livro que «Pep Guardiola - La Metamorfosis», publicado em janeiro de 2017, surge uma nova referência elogiosa à defesa do Benfica.

«É uma equipa à [Arrigo] Sacchi. E falo de forma séria. É a equipa que tem a melhor organização defensiva da Europa. Mas não é uma equipa defensiva. Sobe muito a linha mais recuada e pressiona sem parar. Não deixa espaço entre linhas e tem avançados muito rápidos e alguns jovens… como o Renato [Sanches]. Na Alemanha, em Inglaterra e em Espanha as pessoas não veem a liga portuguesa e, por isso, ninguém dá valor ao Benfica, mas é uma equipa digna de Sacchi».

De resto, a referida elininatória entre o Bayern Munique e o Benfica foi a única vez que Pep Guardiola defrontou o Benfica.

De referir ainda que esta não é a primeira vez que Jorge Jesus declara que os referidos elogios de Guardiola se referem ao Benfica treinado por ele. Em junho de 2020, numa entrevista ao Canal 11, o técnico fez a mesma referência.