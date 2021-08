Meite e João Mário jogaram pela primeira vez juntos de início no jogo com o Arouca e Jorge Jesus falou sobre a exibição do francês, elogiando o português, na conferência de imprensa.

«Ao lado do João Mário, nenhum jogador vai ter problemas. O Meite melhorou em relação ao primeiro jogo, foi mais intenso em termos ofensivos, não jogou tanto para o lado e para trás, mas no final ficou deitado no relvado, todo roto. Anda à procura da melhor forma dele, a recuperar da covid, que o obrigou a ficar cinco semanas parado. Mas estamos contentes com o que tem feito.»

[sobre a exibição de Morato]

«Não é a primeira vez que é titular, já o foi no final da época passada em Guimarães e fez a final da Taça de Portugal. É um jovem com a sorte de ter três jogadores de seleção ao lado dele: Vertonghen, Otamendi e Lucas Veríssimo. Tem três em quem pode pôr os olhos em cima e o tempo vai dizer que vai ter um grande futuro.»