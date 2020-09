Sem jogar de forma oficial há quase dois meses, Nicolás Otamendi diz-se pronto para ir a jogo já no Benfica-Farense do próximo domingo, caso Jorge Jesus assim o entenda.

«Não estive a jogar, mas estive a treinar e estou preparado para ir a jogo se o treinador [Jorge Jesus] decidir colocar-me a jogar já no domingo», disse, em conferência de imprensa, acrescentando que espera adaptar-se ao novo clube o «mais rápido possível».

Com passado no FC Porto, o internacional argentino não está preocupado com a receção por parte dos adeptos encarnados: «Acredito que os adeptos do Benfica vão receber-me da melhor forma. Vou dar tudo em campo e quando se dá tudo em campo os adeptos dão mérito ao jogador. É isso que farei, dar o melhor dentro de campo, não só para que os adeptos estejam contentes, mas também para que a equipa funcione.»

Nicolás Otamendi foi esta terça-feira oficializado como reforço do Benfica, por 15 milhões de euros, depois de cinco épocas no Manchester City. Em sentido contrário segue Rúben Dias.