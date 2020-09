Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após o triunfo sobre o Rennes, em mais um jogo de preparação.

«Passado quatro, cinco anos regressei e vi um Benfica diferente. Melhorou muito em termos de instalações. Tem umas instalações de top mundial. Agora só precisa também de ter jogadores de top mundial. Qualquer jogador que entre aqui fica orgulhoso por trabalhar com umas condições fora do que é a realidade do futebol no mundo.»