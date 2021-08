Sem margem para adaptação ou tempo a perder.

É assim que está a vida de Roman Yaremchuk, avançado ucraniano que chegou ao Benfica em cima do primeiro jogo oficial.

Com a sucessão louca de jogos neste mês de agosto e ainda para mais com a lesão de Haris Seferovic, Jorge Jesus admite que o avançado não tem muito tempo para entender as ideias do novo treinador ou ganhar rotinas com os companheiros e que vai ter de o fazer em competição.

«O Yaremchuk chegou há pouco tempo, esteve de férias depois do Europeu, e agora está à procura do seu espaço e tempo. Agora não há jogos particulares, só Champiosn e Liga e vai ter de ser nos jogos a sério que ele vai fazer a pré-época. É nesses jogos que tem de arranjar o seu espaço. Não estou a dizer se é a titular ou não, mas vamos aproveitar o jogo com o Arouca para lhe voltar a dar mais minutos», garantiu.

De resto, na análise ao adversário do jogo deste sábado, na Luz, Jorge Jesus assumiu não ter tido muito material de observação da equipa da Serra da Freita e deixou um aviso para a seriedade necessária para vencer.

«Não temos um conhecimento muito profundo do Arouca, só temos o jogo com o Estoril [na primeira jornada da Liga]. Ninguém está a 100 por cento no início da época, mas dá para ver que é uma equipa bem organizada, que sai rápido para contra-ataque e é forte nas bolas paradas. Temos de estar atentos porque se não podem surpreender-nos. Não jogamos sozinhos e no futebol, nem sempre quem tem os melhores jogadores ganha. No futebol isso não existe», alerta.

[artigo atualizado]