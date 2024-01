João Coimbra chegou muito novo à equipa principal do Benfica, e teve oportunidade de partilhar o balneário com nomes fortes do universo encarnado, como por exemplo Rui Costa.

Antigo adjunto de Bruno Pinheiro no Al Sadd, João Coimbra recordou esses tempos nada fáceis em que partilhou balneário com o agora presidente das águias.

«O Rui Costa sempre foi o meu ídolo de criança e nos treinos não era fácil, porque ele era exigente e era de uma geração já bem atrás da minha e se calhar não estava habituado aos miúdos», começou por dizer, no podcast Final Cut.

«Tive o azar de uma vez lhe responder e levei uma dura, bem dada. Ela na altura até disse: “eu estou aqui para ensinar, tens é de ouvir e calar”. E eu ouvi e calei… calei mais ou menos. Mas ele não era fácil em termos de treino. Pela exigência, sim», acrescentou.

João Coimbra destacou Gyökeres, jogador do Sporting que está a fazer uma «época brutal», e recordou os primeiros tempos de Marco Silva após terminar a carreira de futebolista, ainda antes de ser treinador, no Estoril.

«O Professor Neca ficou maluco com um relatório de observação que o Marco Silva fez», lembrou.