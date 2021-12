O treinador adjunto do Benfica, João de Deus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sp. Covilhã (3-0), para a Taça da Liga:

[Situação de substituir Jorge Jesus no banco] «Sou treinador assistente do mister Jorge Jesus, e para ser muito honesto, não é uma situação muito agradável. Hoje ainda mais porque 24 horas antes do jogo tivemos a notícia desagradável [a suspensão de Jesus]. Felizmente os jogadores interpretaram bem o que o mister tinha pedido e acabámos por vencer. Mas não é uma situação que me agrade, de todo.»