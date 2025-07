O Benfica avançou de forma significativa nas negociações por João Félix e está confiante em garantir já nas próximas horas um acordo para o regresso do avançado, segundo apurou o Maisfutebol.

O processo foi acelerado depois de uma reunião esta quinta-feira à tarde entre o presidente Rui Costa, um segundo membro da SAD dos encarnados e também os representantes do internacional português.

As águias decidiram pela contratação em definitivo de Félix, depois de inicialmente terem cogitado um empréstimo. O valor a encaixar pelo Chelsea ainda é mantido em sigilo pelas partes envolvidas.

O regresso de João Félix ao Benfica, seis anos depois de ter sido transferido para o Atlético de Madrid, é o primeiro grande movimento nos bastidores da recandidatura à presidência oficializada por Rui Costa.

