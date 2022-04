Benfica e Salzburgo vão disputar a final da UEFA Youth League, agendada para a próxima segunda-feira (17h00), em Nyon. Será uma reedição do jogo decisivo de 2017, que terminou com um triunfo austríaco por 2-1.

João Félix foi uma das figuras da equipa portuguesa nessa campanha, foi titular na final e não esquece o desaire frente aos austríacos. O atual avançado do Atlético Madrid fez questão de pedir ao irmão e aos seus companheiros uma vingança da derrota de 2016/17.

Hugo Félix, irmão mais novo do internacional português, está na equipa sub-19 do Benfica e foi suplente utilizado nesta sexta-feira, no duelo com a Juventus (2-2, 3-4 nas grandes penalidades).

«Vinguem-se de 16/17», escreveu João Félix, nas redes sociais, merecendo uma resposta imediata do irmão: «Não te preocupes».

Curiosamente, o Salzburgo apurou-se nesta sexta-feira para a final após uma goleada frente aos sub-19 do At. Madrid, atual clube de João Félix. Mais um motivo para torcer por uma vitória encarnada.

Veja onde estão os restantes jogadores do Benfica que disputaram a final de 2017.