João Félix não vai ser surpresa este sábado no Estádio da Luz.

Segundo foi possível saber, o Benfica tentou durante todo o dia fechar as negociações com o Chelsea, de forma a que fosse possível apresentar o reforço mais desejado durante a Eusébio Cup.

No entanto, e apesar da insistência de Rui Costa e do empresário Jorge Mendes, não foi possível encerrar o acordo com o Chelsea.

Por isso é seguro que João Félix não vai ser apresentado durante a Eusébio Cup.

Apesar de tudo, nesta altura as negociações estão numa fase muito avançada e é possível que sejam concluídas muito em breve.

Recorde-se que, como o Maisfutebol escreveu, nos últimos dias o Fundo Soberano da Arábia Saudita voltou a tentar contratar o jogador, mas Félix recusou a abordagem: o internacional português só quer o Benfica.