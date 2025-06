Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«[João Félix esteve esta noite a assistir este encontro e os dirigentes do Benfica também estiveram. Acredita que houve um entendimento para que ele seja reforço?] Tem de haver as duas vontades e o aspeto financeiro. E nós sentimos que há vontade dos dois lados, mas tem de haver o aspeto financeiro: quanto é que realmente nós temos para gastar no João. Depois, também, o lado do João, de entender que o Benfica, neste momento, não pode suportar o seu salário. Isto é para ser claro, porque nós sabemos muito a vontade que o João tem em voltar ao Benfica. Há muitos jogadores que querem regressar ao Benfica, mas quando as propostas chegam, em termos de ordenado, é curto. De um lado, tem de haver uma proposta e, do outro, perceber que em Portugal não se pagam os ordenados que se pagam noutros clubes.»