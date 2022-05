Aos 18 anos, Hugo Félix vai seguindo as pisadas do irmão mais velho, João Félix.

O médio ofensivo joga no Benfica, tal como João, e este sábado festejou o título de campeão nacional de juniores, com a vitória por 3-0 na receção ao Sp. Braga. Adivinhem? Félix, o colchonero, também festejou essa conquista de águia ao peito, em 2017/18.

Ora, a cumprir um período de férias, o internacional português esteve no Seixal a apoiar Hugo, e no final desceu mesmo ao relvado para festejar com o irmão.

O próprio Benfica assinalou o momento nas redes sociais.