O futebolista espanhol Álex Grimaldo afirmou que o português João Félix necessita ainda de alguma adaptação ao futebol espanhol, mas que tem capacidade para «triunfar em qualquer equipa do mundo».

«Creio que lhe falta adaptação, o sistema do Diego Simeone e do Atlético é muito complicado, é um pouco diferente do que o que ele estava habituado no Benfica e necessita de tempo, mas é um grande jogador, disso não tenho dúvidas. Vai triunfar em qualquer equipa do mundo», disse, em declarações ao jornal Marca, antes de saber, esta terça-feira, que não vai poder jogar na Taça da Liga, prova para a qual olhou com ambição na preparação. Grimaldo jogou com Félix no Benfica nos dois últimos anos.

«Olhamos para a Taça da Liga com motivação e esperança máximas, quero ganhar mais títulos com o Benfica», disse, sublinhando que o Benfica, clube que representa desde 2015/2016, «é um clube que ganha títulos e que pode ajudar a dar o salto para a liga espanhola ou para Premier».

Além disso, o lateral-esquerdo ex-Barcelona reforçou o objetivo de chegar à seleção espanhola. «É um dos meus objetivos, sempre disse. Quero ir à seleção, trabalho para isso e há tempo até ao Europeu de poder ir e, quem sabe, se ao trabalhar, pode chegar essa convocatória e estar lá. Em todas as posições há grandes jogadores, todos queremos ir, é complicado ir, mas é um dos meus objetivos. Se não se proporcionar, é trabalhar, porque ainda sou jovem», completou.