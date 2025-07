O Benfica subiu o valor ao fazer a segunda investida nos últimos dias por João Félix e, segundo confirmou o Maisfutebol, está disposto agora a pagar cerca de 25 milhões de euros por 50 por cento dos direitos do jogador.

As águias, entretanto, ainda estão longe do acordo final, visto que o Chelsea continua a insistir nos 30 milhões de euros pela metade do passe do avançado português.

As negociações vão prosseguir nos próximos dias, uma vez que o presidente encarnado Rui Costa está decidido a garantir o regresso de Félix à Luz, depois de já ter fechado as contratações de Dahl, Dedić, Enzo Barrenechea e Richard Ríos, este último oficializado na noite desta terça-feira.

Fora dos planos do Chelsea, com quem tem contrato até junho de 2031, Félix também quer voltar a vestir de águia ao peito e, por isso, avisou que aceita uma redução no ordenado.

João Félix, hoje com 25 anos, deixou o Benfica em 2019, quando foi comprado por mais de 120 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, Além do Chelsea, passou também por Barcelona e Milan.

