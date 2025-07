Bruno Lage, treinador do Benfica, reagiu em conferência de imprensa à vitória sobre o Sporting, por 1-0, na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio do Algarve:

[Fatores determinantes para a vitória?]

«A vontade dos jogadores em prepararem-se para jogar este jogo com apenas 15 dias de preparação e o apoio fantástico dos nossos adeptos.»

[Sai um peso de cima?]

«Queríamos vencer o primeiro troféu da época. Agora temos foco total na pré-eliminatória da Champions. Os jogadores querem muito e este clube merece.»

[João Félix]

«Estive muito empenhado [na transferência]. Quer eu, quer o presidente [Rui Costa], quer o direretor desportivo [Mário Branco]. É aquilo que eu disse no final do jogo com o Bayern. Que nós íamos trabalhar com calma e trazer os jogadores que esta equipa merece. Estive empenhado em todas - no Enzo, no Ríos, no Obrador... no Ivanovic, que ainda não treinou e já tirou fotografias com os colegas. Sobre o João Félix, não há ninguém que o conheça melhor do que eu. Se querem falar do João, eu falo do Rego ou do Veloso. Se querem que fale do Félix, eu falo do Nuno, que está em casa por lesão grave. Gostava que ele estivesse aqui. O mais importante são os que cá estão.»