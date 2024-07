O presidente do Benfica falou aos jornalistas à margem de uma inauguração de duas Casas do Benfica na Suíça, onde falou sobre temas relacionados com o mercado (e não só). Rui Costa confirmou a permanência de Di María, uma proposta por João Neves e ainda abordou outros dois nomes.

Questionado sobre a possível vinda de João Félix e Renato Sanches, disse: «Permitam-me não sair desta esfera, porque são negociações em curso, não são para estar a ser faladas publicamente. Isso não ajuda. Tem-se falado em outros nomes, mas há duas premissas. O Benfica vai ter um plantel extremamente competitivo para atacar o próximo ano; E não está fechado em termos de saídas nem, provavelmente, nas entradas. Vai depender muito do mercado. Falta um mês e meio para fechar e como sabem, tem estado muito parado, talvez por causa do campeonato da Europa, Copa América, agora ele vai começar a mexer, não tenho dúvidas», analisou o presidente encarnado.

Rui Costa foi ainda questionado sobre a ausência prolongada de Nicolás Otamendi para disputar os Jogos Olímpicos, em sentido contrário a Anatoliy Trubin, que não foi autorizado a participar na competição em representação da Ucrânia:

«Percebo o ponto de vista. A decisão do Otamendi ir aos Jogos Olímpicos é quase um prémio de carreira. É um jogador que ganhou tudo e falta-lhe esta competição. Na altura, decidimos que ele teria este... não digo privilégio em relação aos outros, mas acedemos um pedido de um atleta que ganhou tudo na sua carreira. Tem esta ambição, com a idade que tem. Sabemos o profissional que é, entendemos que podia e deveria ir para os Jogos Olímpicos. Temos um plantel preparado», disse, sem referir sequer Trubin.