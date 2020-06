O treinador do Santa Clara, João Henriques, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, na Luz, para a 28.ª jornada da Liga 2019/20:

«Felizmente, tenho um plantel equilibrado. São apenas 23, mas com muita qualidade. Tínhamos preparado muitas das alterações possíveis, em vantagem e desvantagem. Mais uma vez, quem vem do banco acrescenta. As cinco substituições dão mais intensidade ao jogo. Foi inteiramente justo na minha opinião.

É um trabalho de superação de uma equipa que tem de pagar a questão de ser insular. As pessoas não têm noção do desgaste. Nós demoramos cerca de seis ou sete horas desde que saímos do nosso estádio e chegamos ao hotel [no continente]. É fruto de muito trabalho e competência deste grupo, desde que se iniciou o recrutamento há duas épocas. O clube está sustentado, está a crescer e será muito maior do que é hoje.

Os 38 pontos dão-nos o conforto de estarmos perto da permanência e do recorde de 42 pontos da época passada, que queremos melhorar. Queremos ir aproximando-nos das equipas que lutam pela Europa. Não é nosso objetivo, mas queremos aproximar. Vir ganhar aqui é uma questão mais mediática. Em Portugal falamos dos três da frente, juntamente com o Sp. Braga e os outros são alguns convidados. Felizmente que este minicampeonato tem mostrado que existem mais equipas em Portugal. As pessoas às vezes esquecem-se.»