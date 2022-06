João Mário vai ter um sábado em cheio. O médio do Benfica apresentou-se nesta manhã ao serviço, vai completar os exames médicos nesta manhã e, à tarde, vai casar-se.

O matrimónio com Marta Branco Oliveira, já marcado há vários meses, acabou por coincidir com o início de época do clube da Luz, pelo que o internacional português vai voltar ao trabalho já neste domingo, de modo a estar disponível desde o começo da era Roger Schmidt.

Refira-se que para este fim de semana, o Benfica tem previsto a realização de exames físicos e médicos e só na segunda-feira começa a trabalhar no campo.