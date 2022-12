João Mário e David Neres estão em dúvida para a deslocação do Benfica ao terreno do Moreirense, este sábado, em jogo da terceira jornada do grupo C da Taça da Liga.

Isso mesmo confirmou Roger Schmidt em conferência de imprensa. O médio português tem um pequeno problema no pé, ao passo que o extremo brasileiro saiu com queixas físicas no particular frente ao Sevilha, no último domingo.

«O Neres teve um pequeno problema no domingo, não quisemos arriscar e optámos pela substituição. Veremos se estará pronto para amanhã [sexta-feira], vai tentar treinar hoje com a equipa sem limitações. Ee tiver algum problema não vamos arriscar e vamos tentar que esteja pronto na próxima semana», respondeu o técnico encarnado, questionado sobre Neres.

Sobre João Mário, disse: «O António e o Gonçalo estão prontos, não têm qualquer queixa. O João Mário está com um pequeno problema num pé, já o tinha antes e durante o Mundial. Não está 100 por cento recuperado, ainda não conseguiu treinar. Vamos ver no treino de hoje e depois vamos tomar uma decisão.»

«Moreirense podia jogar na Liga»

Schmidt deixou ainda elogios ao Moreirense, equipa com quem vai disputar o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga e que, defende, podia estar na Liga.

«É uma final, jogamos fora contra o líder da II Liga, é uma equipa que podia jogar na primeira liga, tem qualidade. É um teste duro, é uma final. Queremos ganhar esta prova, temos de mostrar uma boa atitude, temos treinado bem. Estamos prontos para amanhã e queremos jogar na próxima semana, no nosso estádio [nos quartos de final]», atirou.

O Benfica joga este sábado em Moreira de Cónegos, a partir das 19h00.